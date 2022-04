Si torna spesso a parlare di Sono Motors e delle sue innovazioni. Infatti, la sua Sion elettrica è un’auto elettrica con una peculiarità importante: la presenza di pannelli solari integrati nella carrozzeria. Questo è un modello molto discusso in passato e pare che l’azienda tedesca abbia fatto un altro passo in avanti per commercializzare la vettura. Sono Motors ha annunciato infatti ufficialmente di aver firmato un accordo con la finlandese Valmet Automotive per la produzione della sua auto.