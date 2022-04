La nuova generazione di iPhone è attesa nel mese di settembre. Il colosso di Cupertino procederà con la presentazione dei suoi quattro dispositivi, i quali accoglieranno delle importanti novità rispetto ai modelli precedenti. Quattro sembrano essere gli aggiornamenti più interessanti: scopriamo, dunque, cosa ha in serbo l’azienda per gli appassionati e quali saranno i particolari dei nuovi iPhone 14!

iPhone 14 Pro: la fotocamera sarà incredibile!

Una delle componenti ad essere aggiornate da Apple sul suo futuro iPhone 14 Pro sarà la fotocamera. Il modulo fotografico presente sul retro del dispositivo sarà più evidente per via dell’aumento dello spessore causato dall’inserimento di un nuovo sensore. Il prossimo iPhone vanterà infatti un sensore da 48 megapixel prodotto da Sony. Quest’ultimo garantirà una migliore qualità fotografica ma, secondo le ultime voci trapelate in rete, potrebbe essere messa a rischio la qualità delle immagini catturate in condizione di scarsa luminosità.

Apple: il colosso rinnova anche il design!

Il design dei due modelli di punta accoglieranno quella che sembra essere la novità più rilevante. A differenza di tutti i melafonini fino ad ora conosciuti, i due dispositivi Pro e Pro Max saranno privi di notch. La tipica tacca è finalmente destinata a sparire per lasciar spazio a un foro a forma di pillola accostato a un ulteriore foro circolare, entrambi sede di sensori necessari all’utilizzo del Face ID e della fotocamera frontale. Inoltre, iPhone 14 Pro Max si distinguerà per la riduzione sostanziale delle cornici che circondano il display, le quali avranno dimensioni ridotte del 20%.

Apple: ancora dubbi sul nuovo chip dei melafonini!

Buona parte delle informazioni fino ad ora emerse sembrano essere confermate dagli esperti ma alcuni dubbi riguardano ancora quello che sarà il chip adottato dal colosso per i suoi nuovi iPhone. Alcune voci ritengono probabile il ricorso a un SoC A16 Bionic la cui novità sostanziale riguarderebbe esclusivamente il nome. Apple potrebbe modificare la denominazione del suo precedente A15 Bionic e inserirlo sui suoi iPhone 14 ma alcune fonti smentiscono quanto trapelato. Si dimostrano affidabili, invece, i particolari emersi circa la scelta di Apple di dotare tutti i quattro modelli di iPhone di 6 GB di RAM.