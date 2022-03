L’operatore virtuale Kena Mobile sta continuando a proporre l’offerta denominata TimVision Prova, si tratta di una promozione del pacchetto streaming di Kena, dedicato principalmente allo sport.

Rispetto a prima, il costo del primo mese è stato abbassato ulteriormente, permettendo ai clienti di provare l’offerta. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’offerta appena menzionata.

Kena Mobile continua a proporre l’offerta Kena TIMVISION Prova

Con Prova TimVision, la prova gratuita dura infatti fino al 31 Maggio 2022, mentre con Kena TimVision Prova è previsto un prezzo scontato solo per un mese. Kena TimVision Prova, lanciata in sostituzione della precedente questa offerta include TimVision del valore di 6,99 euro al mese con Eurosport Player per i primi 12 mesi, Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese per i primi 12 mesi e DAZN del valore di 29,99 euro al mese.

La nuova promozione sarà sottoscrivibile fino al 5 Aprile 2022, salvo eventuali cambiamenti, direttamente online tramite il sito ufficiale di Kena, recandosi pressi i rivenditori aderenti, contattando il Servizio Clienti 181 o utilizzando l’app ufficiale dell’operatore virtuale.

Il prezzo del primo mese è di soli 9.99 euro e successivamente salirà a 19.99 euro al mese per i successivi 9 mesi ed infine si fermerà a 29.99 euro al mese per sempre. In precedenza, con Kena TimVision Full, il costo era pari a 19,99 euro al mese per i primi 9 mesi, per poi continuare a 29,99 euro mensili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.