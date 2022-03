Il proseguire della Guerra in Ucraina sta creando un enorme problema di natura umanitario. Sono milioni le persone in fuga da questo orrore e anche il settore tecnologico si è attivato come può per sostenere la gente in cerca di un rifugio. Il team di Humble Bundle è da sempre attento alle problematiche di natura sociale e anche in questo caso ha voluto offrire tutto il proprio supporto in accordo con la propria community.

Il sito infatti ha raccolto un totale di 20 milioni di dollari grazie al contributo di 473.796 utenti. La notizia è stata confermata direttamente da Humble Bundle con un Tweet dedicato a ringraziare tutti gli utenti che hanno partecipato alla raccolta fondi.

Tutto il denaro raccolto verrà donato a varie associazioni umanitarie impegnate attualmente per salvaguardare le vittime del conflitto: Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps e Direct Relief.

Our all-for-charity Stand With Ukraine 🇺🇦 bundle has ended. Together, we've raised over $20 million for humanitarian relief efforts in #Ukraine!

Thank you all for your support!!! ❤️https://t.co/5qd70ruIoP

— Humble Bundle (@humble) March 25, 2022