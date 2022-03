Un volantino così bello era da tanto tempo che non lo vedevamo, finalmente da Euronics gli utenti hanno davvero la possibilità di scoprire alcune ottime occasioni per risparmiare sui vari acquisti effettuati, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Accedere alla campagna, sfortunatamente del resto, non è così facile quanto avremmo effettivamente sperato, poiché tutti i prodotti sono distribuiti solo ed esclusivamente in specifici punti vendita sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale. Al netto di tale vincolo, i modelli sono comunque acquistabili con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Euronics: attenzione a queste offerte, sono da paura

Per spendere poco è necessario recarsi in un negozio Euronics, al suo interno vi aspettano prezzi decisamente concorrenziali su un numero particolarmente elevato di prodotti, tra cui spicca chiaramente l’eccellente Oppo Find X3 Lite. Il modello in questione, in vendita dal 2021, è proposto alla cifra finale di soli 329 euro, garantendo ugualmente prestazioni quasi al livello dei top di gamma.

Sempre sulla stessa fascia di prezzo, e forse anche un pochino meno, si possono anche trovare soluzioni del calibro di Realme 9i, Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 11, Realme 9 Pro o Xiaomi Redmi 9At. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, descritte abbondantemente nei giorni scorsi, le quali promettono garanzia di 24 mesi e variante completamente sbrandizzata. Se volete conoscere meglio il volantino, non dovete fare altro che aprire questo link.