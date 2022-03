La compagnia ferroviaria italiana Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha dichiarato mercoledì di aver temporaneamente interrotto alcuni servizi poiché temeva di essere stata presa di mira da un attacco informatico.

“Da stamattina, sulla rete informatica di Trenitalia e RFI sono stati rilevati elementi che potrebbero essere collegati a un’infezione da cryptolocker“, si legge in un comunicato della società. “La rete è attualmente in fase di verifica.”

L’agenzia di stampa italiana Ansa ha citato fonti di sicurezza anonime che hanno affermato che il tipo di attacco suggeriva che fosse opera di hacker russi. Contattato da Reuters, il ministero dell’Interno ha rifiutato di commentare il rapporto.

Le FS statali hanno dichiarato di aver sospeso in via precauzionale la vendita dei biglietti presso i propri uffici e le macchine self-service nelle stazioni ferroviarie, mentre la vendita online continuava a funzionare normalmente.

Le interruzioni non hanno avuto alcun impatto sul traffico ferroviario che stava funzionando senza intoppi, ha aggiunto FS.

La rete ferroviaria gestita da RFI è lunga oltre 16.700 chilometri, di cui oltre 700 km dedicati ai servizi ad alta velocità.

Il problema si è presentato alle macchinette

Ferrovie dello Stato comunica che “alcuni utenti dei sistemi per la vendita fisica di Trenitalia” sono stati disattivati ​​“in via precauzionale”. Non ci sono ancora certezze o affermazioni, ma le modalità con cui viene portato a termine questo attacco fanno pensare agli inquirenti che si tratti di un tizio del ransomware CryptoLocker.

I passeggeri possono salire a bordo del treno e presentarsi al controllore per l’acquisto del biglietto senza costi aggiuntivi.

Al momento la domanda rimane senza risposta. È molto probabile che si tratti effettivamente di un attacco hacker e non di un malfunzionamento della rete, anche perché già questa mattina alcuni dipendenti delle due società avevano ricevuto la comunicazione di spegnere il proprio computer “per questioni di sicurezza”.