Fino ad oggi ci siamo trovati in bilico tra la necessità di riottenere la tango agognata libertà e le restrizioni imposte da una pandemia dura a morire. Nel mezzo il Green Pass la cui valenza viene a rimodularsi a partire dal 1 Aprile 2022 con la proclamazione della fine dello stato di emergenza pandemica del 31 Marzo 2022. Cosa cambia a partire dal prossimo mese? Scopriamolo insieme.

Gree Pass addio: dal 1 Aprile ci saranno questi cambiamenti

Il Decreto Legge ha previsto che dall’inizio di Aprile si converga verso una misura nazionale “che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“.

Dopo oltre un biennio di limitazioni nazionali e territoriali specifiche ci si dirige verso una normalità graduale che si protrarrà fino al prossimo 31 dicembre 2022 in attesa di uno studio approfondito sulle dinamiche pandemiche. Ciò significa che tutto potrebbe mantenersi o decadere sulla base di nuove e verifcate emergenze.

Con la fine della pandemia, per ora solo presunta e basata sull’analisi dei dati, il Green Pass verrà meno insieme alla necessità di definire quarantene precauzionali. A seguire vedremo, in estrema sintesi, cosa potremo fare e non fare nei vari contesti locali pubblici e privati.

Per le mascherine FFP2 l’obbligo permane fino al 30 Aprile 2022 in ambienti chiusi mentre dal 1 Aprile 2022 decadrà il sistema di individuazione delle zone sensibili a fasce di colore.

Il limite di capienza per impianti sportivi tornerà al 100% a far fede dalla data di applicazione del nuovo decreto. Per i luoghi di lavoro, invece, varrà quanto segue:

dal 1° aprile: sarà sufficiente il Green Pass base per tutti, compresi gli over 50

ingresso al lavoro pubblico e privato senza Green Pass fino al 31 dicembre 2022: obbligo vaccinale con sospensione dal lavoro per chi lavora in ambito sanitario, ospedaliero ed RSA

Per la scuola si stabilisce quanto segue: