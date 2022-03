Nel mondo Android uno dei pericoli con cui ogni utente deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza dubbio dai malwares, i software dannosi infatti sono presenti in ogni angolo del web e sono pronti a infettare una miriade di dispositivi, nel tentativo ovviamente di portarsi a casa il maggior quantitativo possibile di dati sensibili appartenenti alla vittima.

Generalmente questi software dannosi per infettare sfruttano come vettori delle app banali le quali a prima apparenza sembrano decisamente legittime, salvo poi impadronirsi del device non appena installate, tali software infatti ottengono permessi profondi che gli consentono di leggere e scrivere in memoria oltre che avere la possibilità di instaurare connessioni remote.

Il consiglio per evitare di incappare in queste app dannosissime è quello di restare all’interno del Play Store quando scaricate degli apk, in modo da essere protetti grazie ai controlli serrati di Google.

App da eliminare immediatamente