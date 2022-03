Uno dei contenuti più attesi del 2022 è senza alcun dubbio la sesta stagione della saga dedicata a Thomas Shelby, ovviamente stiamo parlando di Peaky Blinders, la saga che da ormai 888 giorni si fa attendere e che come avrete già visto ha esordito nella sua stagione finale già su BBC One e che ora attende solo l’approdo su Netflix, serie che insieme a BBC detiene i diritti del contenuto.

Ebbene il 27 Febbraio BBC One ha trasmesso il primo episodio, dopodiché la cadenza è di un episodio a settimana, al termine dei quali avverrà poi il rilascio su Netflix, dettaglio che ha certamente fatto storcere il naso a tantissimi utenti dal momento che l’attesa è stata lunga e questo supplemento proprio non era desiderato, soprattutto considerando che per visionare BBC bisogna trovarsi fisicamente nel Regno Unito.

In arrivo in Italia a Giugno

Ebbene stando ad un post ufficiale della pagina Twitter di Netflix Italia, la sesta stagione in Italia esordirà il 10 Giugno, ovvero in estate, dunque ampiamente dopo il rilascio di tutti gli episodi sulla piattaforma BBC, decisione che a tratti pare incomprensibile dal momento che il distacco di tempo è certamente importante e oltre le attese.

Una possibile spiegazione plausibile riguarda l’andamento de rilascio dei contenuti su Netflix, la piattaforma californiana probabilmente non vuole immettere i suoi contenuti top tutti insieme, preferisce forse diluirli e spalmarli nel tempo, in modo da massimizzare la permanenza dei suoi utenti sulla piattaforma.

Non rimane dunque che attendere con pazienza, il 10 Giugno Peaky Blinders arriverà in Italia con il doppiaggio italiano.