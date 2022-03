Iliad non lascia spazio ai rivali ed anche in questo mese di marzo ha previsto importanti soluzioni per tutti coloro che desiderano cambiare operatore. Oltre alle nuove offerte previste per la Fibra ottica, il gestore francese rilancia la sua offerta nel campo della telefonia mobile con la ricaricabile Giga 120.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

Questa promozione del gestore transalpino prevede il classico pacchetto composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e connessione internet con 120 Giga. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Il costo previsto per l’attivazione della SIM è una tantum e pari a 10 euro .

La grande sorpresa per i clienti che decidono di attivare la tariffa Giga 120 di Iliad è rappresentata ancora una volta dalla presenza della tecnologia 5G. Il gestore, infatti, mantenendo fede alla sua oramai storica politica, ha deciso di garantire questo servizio completamente a costo zero.

Iliad ha quindi adottato una strategia commerciale diversa da quella di altri operatori come TIM e Vodafone. Gli abbonati che intendono connettersi in rete con le velocità più performanti del mercato non saranno chiamati al pagamento di alcuna soglia extra, rispetto al costo già previsto dalla promozione di riferimento.

Il 5G di Iliad è già arrivato in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.