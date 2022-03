Whatsapp: hai un segreto da nascondere? Con questo menù celato sarà al sicuro!

Se pensavate di conoscere tutti i segreti sulla famosa piattaforma di messaggistica, beh, vi sbagliate di grosso. Così come nella vita, quando si è certi di sapere tutto, in realtà c’è sempre qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Whatsapp stavolta nasconde un trucco furbetto per tutti coloro che hanno uno scheletro nell’armadio. Siete tra questi? Tranquilli, con noi la vostra confessione è al sicuro!

Whatsapp: svelato il trucchetto del menù nascosto BECCATI! In realtà questo non è un trucchetto per nascondere lo scheletro nell’armadio dalla vostra metà, bensì una scorciatoia per impiegare meno tempo su Whatsapp ed investirlo in altro. Tutto ha inizio dalla schermata iniziale dello smartphone (praticamente dove si trovano tutte le app). Qui dovrete tenere premuto sull’icona per qualche secondo, più o meno come si fa quando si vuole liberare la memoria del dispositivo dalle applicazioni.

La differenza però sta nel fatto che in tal caso non si dovrà procedere con l’eliminazione. Insomma, giunti a questo punto si aprirà un menu a tendina (di cui probabilmente ignoravate l’esistenza) e nel quale troverete quattro voci specifiche aggiuntive:

cerca

nuova chat

fotocamera

il mio codice QR code

Grazie alla prima opzione potrete accedere subito al database dell’applicazione, senza dover entrare nello specifico di ciascuna chat. La sezione relativa a il mio codice QR code invece alleggerirà la configurazione multidevices dei nostri smartphone con il proprio account.

Queste scorciatoie vengono aggiornate continuamente dagli sviluppatori, e chissà se un giorno, riusciremo a risparmiare più tempo possibile in modo tale da sfruttare la vita appieno.