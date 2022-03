Gli smartphone sono al solito al centro delle principali campagne promozionali dei rivenditori, sia di elettronica che non, grazie ai quali è facilissimo risparmiare molto più del previsto. Da Coop e Ipercoop è stato attivato un volantino molto speciale, condito con offerte veramente da non perdere di vista.

Tutti i prezzi che troverete raccontati nel nostro articolo, è importante ricordarlo, sono attualmente attivi in esclusiva nei negozi fisici, ciò sta a significare che i prodotti non potranno essere acquistati tramite il sito ufficiale, o recandosi presso location differenti. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti con una comodissima garanzia legale di 2 anni, la quale è perfetta per coprire i difetti di fabbrica, senza però offrire la stessa protezione sui danni accidentali.

Coop e Ipercoop sono da far perdere la testa

Tutte le nuove offerte di Coop e Ipercoop si attestano su prodotti di fascia medio-bassa, ovvero dispositivi che attualmente risultano essere in vendita ad una cifra non superiore ai 300 euro, per mezzo della quale si riesce comunque a godere di prestazioni più che abbordabili e convincenti.

I modelli che potrete acquistare con il volantino corrente, rientrano tra Galaxy A12, Galaxy A52, Realme C11 o anche Realme 8, tutti disponibili alle medesime condizioni di cui vi abbiamo raccontato in precedenza. Ciò sta a significare che i prodotti sono sbrandizzati e con garanzia di 2 anni; per maggiori dettagli raccomandiamo caldamente di aprire le pagine che trovate inserite qui.