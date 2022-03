OPPO recentemente ha presentato la sua nuova tecnologia di ricarica rapida da ben 150 Watt. Questa novità dovrebbe debuttare su di un dispositivo OnePlus la cui uscita è prevista nel secondo trimestre del 2022.

Il colosso infatti, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lanciare durante questo periodo un nuovo smartphone con ricarica rapida da ben 160 Watt. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus: nuovo smartphone con ricarica rapida da 160 Watt

Negli ultimi giorni su MySmartPrice è apparso uno smartphone di OnePlus con una capacità di ricarica rapida addirittura superiore: ovvero da ben 160 W. L’elenco, inoltre, ha rivelato il numero di codice del modello PGKM10 ed il supporto alla connessione 5G. In passato, a questo codice era associato un tablet di OnePlus, ma appare probabile che non sia più così.

Infine, secondo le indiscrezioni, sarebbero due i dispositivi candidati a beneficiare eventualmente di questa super ricarica rapida. Il primo è una variante di OnePlus 10, con processore Mediatek Dimensity 8100, un display OLED da 6,7″ e una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel. Il secondo candidato, invece, potrebbe essere OnePlus 10 Ultra.

Ovviamente, si tratta di alcune indiscrezioni, di conseguenza potrebbero anche non rivelarsi veritiere tra qualche mese. Non ci resta quindi che attendere per scoprire nuovi dettagli.