I funzionari ucraini mercoledì hanno accusato la Russia di aver distrutto un ospedale pediatrico nella città portuale meridionale assediata di Mariupol, mentre continuano gli sforzi per evacuare i civili dalle aree più colpite dall’invasione russa da quasi due settimane.

Il capo della regione ucraina di Donetsk ha detto che 17 persone sono rimaste ferite nell’attacco, compreso il personale e le madri nel reparto maternità. Non ci sono state segnalazioni immediate di bambini feriti o morti.

Nella città portuale sudorientale di Mariupol, nel frattempo, i lavoratori hanno iniziato a seppellire decine di civili e soldati ucraini in una fossa comune dopo giorni di bombardamenti.

Negli Stati Uniti, i funzionari hanno avvertito che la Russia potrebbe cercare di giustificare l’invasione lanciando un attacco con armi chimiche o biologiche e incolpando l’Ucraina. L’avvertimento è arrivato dopo che un funzionario russo ha affermato che il paese si stava preparando a usare sostanze velenose durante la guerra, un’affermazione che il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha definito “assurda”.

L’amministrazione Biden ha anche affermato che non avrebbe partecipato a un’offerta polacca di fornire jet all’Ucraina tramite una base statunitense in Germania. Il segretario stampa del Pentagono, John Kirby, ha affermato che la proposta darebbe al Paese “un piccolo aumento delle capacità ad alto rischio”.

Tesla cerca di aiutare a modo suo

Secondo un’e-mail che l’azienda ha inviato lunedì ai dipendenti in Europa, Medio Oriente e Africa, i dipendenti Tesla ucraini a cui viene chiesto di tornare per difendere il loro Paese riceveranno una retribuzione per almeno tre mesi.

Dall’e-mail non era chiaro se questo vantaggio sarebbe stato esteso ai dipendenti in Nord America e altrove.

Dopo tre mesi, Tesla prevedera’ di rivalutare la situazione tra Russia e Ucraina e dei loro dipendenti per decidere se sara’ necessario fare di più.