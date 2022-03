Le grandi problematiche di WhatsApp riguardano ancora il campo della sicurezza. Gli utenti che sono operativi sulla piattaforma di messaggistica istantanea non solo devono prestare molta attenzione alla condivisione e all’invio dei messaggi, ma devono tenere anche sotto controllo la gestione della loro foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

I malintenzionati della rete nel corso di questi ultimi mesi, sfruttando anche le norme di WhatsApp che si confermano molto concessive, hanno messo a punto una serie di tecniche per mettere in seria difficoltà gli utenti.

In controtendenza rispetto ad altre piattaforme di messaggistica e social network, su WhatsApp non soltanto è possibile visualizzare le foto profilo di altri utenti a schermo intero, ma da queste si possono anche effettuare una serie di screenshot riservati.

Tali dinamiche rappresentano una possibile minaccia per gli utenti. Rubando le foto di alcuni utenti ignavi di essere bersagliati, i malintenzionati danno vita ad alcuni furti d’identità e sono anche in grado di creare profili fake sulla stessa WhatsApp. Non c’è da sorprendersi se quello dei profili fake sia oggi un fenomeno sempre più crescente.

Per evitare ogni genere di problematica, gli utenti che desiderano non correre alcun rischio possono procedere con la cancellazione della foto del profilo. In alternativa, gli utenti possono anche aprire il menù Impostazioni di WhatsApp ed impostare la visione dell’immagine stessa solo per i contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone. In questo modo, si eviterà ad eventuali sconosciuti di visualizzare uno dei tratti più riservati dell’account per la chat.