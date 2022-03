Twitter sta ridisegnando il suo feed, secondo 9to5Mac, e l’app non utilizzerà più la sequenza temporale predefinita. Vedrai invece due schede: Home e Tweet recenti. Gli utenti di Twitter si sono indignati quando è passato da un feed cronologico a un nuovo tipo di feed con tweet suggeriti. Il sito di social media ha quindi aggiunto un’impostazione che ti assicura di visualizzare sempre i tweet più attuali per impostazione predefinita. Twitter sta abbandonando questa disposizione e non vedrai più la sequenza temporale per impostazione predefinita.

La nuova versione è già stata distribuita agli utenti iOS, ma sarà presto disponibile anche su Android e sul web. Con questo nuovo aggiornamento, ci saranno due schede nella parte superiore dell’app che ti permetteranno di spostarti tra Home (che conterrà i tweet suggeriti) e Ultimi Tweet.

Twitter: l’aggiornamento è disponibile già per iOS

Tecnicamente, puoi ancora visualizzare i tweet in ordine cronologico, ma non è l’impostazione predefinita perché i tweet nella scheda Home vengono sempre visualizzati per primi. Molti utenti erano insoddisfatti dell’aggiornamento e hanno incoraggiato Twitter a ripristinare l’opzione Ultimi Tweet come predefinita. Molti utenti hanno difficoltà a utilizzare la piattaforma dei social media a causa delle ultime modifiche.

Gli utenti sembrano preferire i feed cronologici ai feed con suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale che potrebbero piacergli. Instagram ha appena svelato nuove scelte di feed, reintroducendo il feed cronologico che la piattaforma di social media ha interrotto nel 2016.

Twitter ha recentemente lavorato su una serie di funzionalità, inclusa una riprogettazione del feed. Fortunatamente, le altre novità non rendono il programma più difficile da usare.