Risparmiare è facilissimo da Coop e Ipercoop, grazie ad una campagna promozionale di livello assoluto, pensata appositamente per spingere gli utenti in negozio, acquistando i prodotti maggiormente desiderati, o che da tempo si cercavano di acquistare.

Gli sconti che troverete raccontati direttamente nel nostro articolo, prevedono la possibilità di ricevere anche la garanzia della durata di 24 mesi, la quale comunque garantisce la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica, oltre che la variante completamente no brand, per la sola telefonia mobile. Gli utenti che invece spenderanno più di 199 euro, potranno approfittare della rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il dovuto in comode rate fisse mensili.

Coop e Ipercoop: che occasioni assurde nel volantino

Il volantino Coop e Ipercoop punta a soddisfare gli utenti alla ricerca del massimo, ma con il minimo sforzo, ecco quindi comparire interessanti riduzioni di prezzo, applicate su modelli veramente economici, o comunque in vendita a cifre non superiori ai 300 euro.

I dispositivi che sarà possibile acquistare vanno a toccare difatti galaxy A52, Galaxy A12, Realme 8i o anche Realme C11, tutti proposti alle solite condizioni espresse in precedenza. Ciò sta a significare che sarà possibile appoggiarsi alla garanzia della durata di 24 mesi, oltre che alla solita variante no brand, che prevede aggiornamenti più tempestivi rispetto alle corrispettive varianti completamente brandizzate.

