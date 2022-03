L’imminente possibilità di creare sondaggi all’interno dei gruppi WhatsApp è stata confermata in alcune schermate che mostrano il processo di configurazione. In questo modo gli utenti potranno porre una domanda tramite la funzione del sondaggio e i membri del gruppo potranno scegliere di rispondere utilizzando alcune delle risposte predefinite.

I sondaggi saranno disponibili solo nei gruppi WhatsApp e sono crittografati con la tecnologia end-to-end, il che significa che solo le persone nel gruppo possono vedere il sondaggio e i risultati.

Una funzione di sondaggi è già presente nell’app di messaggistica rivale di Telegram, che ospita migliaia di comunità grazie a funzionalità simili dedicate a rendere i gruppi più funzionali. Telegram ha introdotto i sondaggi di gruppo nel 2018. Non si sa ancora quando i sondaggi saranno pronti per essere inseriti su WhatsApp nella versione stabile rilasciata sia per iOS che per Android.

Le novita’ che stanno per essere introdotte su Whatsapp

Inoltre, WhatsApp sta anche testando una nuova funzionalita’ chiamata “Community” creata per rendere più facile per gli utenti tenere traccia di gruppi di persone. La scheda Community dovrebbe sostituire alcune delle features gia’ esistenti.

WhatsApp di proprietà di Meta ha lavorato per migliorare l’esperienza di chat di gruppo negli ultimi anni nel tentativo di stare al passo con le piattaforme concorrenti, introducendo descrizioni di gruppo, una funzione di recupero della chat, un’opzione di messaggistica unidirezionale e piu’ protezione per gli individui che necessitano di una chat piu’ sicura.

Inoltre, e’ stato risolto anche il problema che vedeva molti utenti essere ri-aggiunti ai gruppi che hanno lasciato.