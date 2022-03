Netflix sta sospendendo il suo servizio di streaming in Russia dopo che il paese ha approvato una legge che richiederebbe al gigante del settore di trasmettere canali di proprietà russa.

“Date le circostanze, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia”, ha detto Netflix ad Ars e ad altri media. Netflix ha smesso di consentire alle persone in Russia di iscriversi e impedirà il rinnovo di eventuali abbonamenti esistenti, ha detto un portavoce di Netflix ad Ars. Una volta terminato il periodo di fatturazione mensile di un abbonato, il servizio della persona verrà interrotto.

In precedenza aveva affermato che non avrebbe rispettato la “legge TV Vitrina” russa, che richiederebbe la trasmissione di 20 canali russi in chiaro. “Data la situazione attuale, non abbiamo in programma di aggiungere questi canali al nostro servizio“, ha detto Netflix ai media la scorsa settimana.

La formazione dei canali richiesti include Channel One, un canale di proprietà statale. Un articolo della BBC su come i canali televisivi russi riportano l’invasione dell’Ucraina ha raccontato un presentatore di Channel One affermando “che le truppe ucraine ‘si stanno preparando a bombardare case residenziali‘ e bombardare magazzini con ammoniaca, in ‘atti di provocazione contro i civili e le forze russe‘”.

Channel One è guidato da Konstantin Ernst, che è stato descritto in un profilo del New Yorker del 2019 come “il direttore creativo del Cremlino” e “il ministro non ufficiale della propaganda di Putin”.

Sono divulgate notizie false

Secondo quanto riferito, Netflix doveva conformarsi alla legge Vitrina entro il 1 marzo. La società ha inoltre interrotto di recente la produzione di quattro programmi in lingua russa che erano in lavorazione.

La legge Vitrina si applica ai servizi con oltre 100.000 abbonati in Russia e “Netflix è l’unico programmatore internazionale che ha abbastanza abbonati da richiedere il rispetto della regola“, ha scritto il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, altri canali che Netflix avrebbe dovuto trasmettere includono il canale Spas della Chiesa ortodossa russa e il filo-Cremlino NTV, che è gestito da un’entità statale.

“I media statali russi hanno cercato di promuovere la narrativa del presidente Vladimir Putin secondo cui l’Ucraina è un aggressore che minaccia la Russia e hanno presentato disinformazione per supportare tali affermazioni“, osserva l’articolo del Journal. “I canali russi hanno aderito alla linea del Cremlino secondo cui la sua azione militare non sta colpendo obiettivi civili e hanno giocato sull’argomento che l’Ucraina potrebbe rilanciare il suo arsenale nucleare, un punto inteso a trasmettere che la Russia sta agendo per legittima difesa”.