All’inizio di questa settimana, sono emerse voci secondo cui il servizio di ottimizzazione dei giochi (GOS) su alcuni dispositivi Samsung stava limitando le prestazioni di alcuni giochi e app al fine di migliorare la gestione della durata della batteria. Secondo Samsung, è in arrivo un aggiornamento software che renderà questa impostazione opzionale.

Secondo The Verge, l’aggiornamento consentirà agli utenti di scegliere se desiderano o meno che si verifichi il rallentamento. Secondo Samsung, è progettato in parte per limitare le prestazioni al fine di mantenere basse le temperature del telefono.

Samsung ha confessato di recente dei suoi limiti per le app

Mentre l’accusa originale affermava che anche le app non di gioco come Netflix e Instagram venivano limitate, con un massimo di 10.000 app interessate in totale, Samsung insiste sul fatto che GOS ottimizza esclusivamente le prestazioni di gioco, come suggerisce il nome.

Le popolari app di benchmarking Android non sono supportate da GOS, il che significa che è probabile che i telefoni Samsung con il software installato registrino punteggi che non corrispondono alle prestazioni di gioco effettive. Di conseguenza, Geekbench ha scelto di rimuovere i punteggi di benchmarking dai telefoni delle serie Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20 e Galaxy S10.

Sia Apple che OnePlus hanno ammesso di aver ridotto la velocità sui loro telefoni in passato e le ragioni sono le stesse: l’idea è che forzando app e giochi a funzionare un po’ più lentamente, la batteria e altri componenti interni sopravviveranno più a lungo.

È una spiegazione valida, ma i consumatori dovrebbero essere informati di queste tattiche e compromessi in anticipo, preferibilmente prima di spendere una quantità significativa di denaro per un telefono.