Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente con uno smartphone deve prestare attenzione e senza alcun dubbio quello dei malwares, piccoli software dannosi infatti pullulano nel web alla continua ricerca di vittime da infettare per rubare loro tutti i dati sensibili salvati in memoria.

Questi software per la loro diffusione sfruttano delle banalissime applicazioni come vettori, le quali a prima vista sembrano legittime ma una volta installate palesano delle azioni dannose in grado di ledere profondamente la privacy della vittima.

Incappare in questo tipo di software non è troppo comune, il rischio però aumenta sensibilmente se avete La brutta abitudine di scaricare eseguibili dal web piuttosto che dagli stores, in questi ultimi fatti vengono condotti i controlli periodici che abbattono fortemente il pericolo.

App da non installare per tutelare la propria privacy

Ecco una lista di applicazioni malware: