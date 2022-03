L’aero da trasporto Antonov An-225 Mriya (Il Sogno in Ucraino) è stato ufficialmente distrutto. La notizia era stata anticipata dall’account Twitter dell’Ucraina ma adesso sono arrivate anche le prime foto che confermano il tutto.

L’Antonov An-225 era l’aereo da trasporto più grande del mondo. Le dimensioni titaniche hanno permesso al velivolo di entrare nel Guinness World Record con circa 240 record ottenuti. Infatti, ha stabilito il record di aereo con la maggiore lunghezza così come quello per la maggiore apertura alare tra tutti gli aerei effettivamente in servizio.

In termini assoluti, però, si classificava al terzo posto tra gli aerei mai costruiti mentre è il terzo in termini di apertura alare. Gli unici titani in grado di superarlo in dimensioni sono stati lo Scaled Composites Stratolaunch e l’Hughes H-4 Hercules.

L’aereo da trasporto Antonov AN-225 Mriya è stato completamente distrutto durante il conflitto russo-ucraino del 2022

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

Con la distruzione dell’Antonov se ne va quindi un pezzo di storia moderna dell’aviazione. L’aereo dei record infatti era un esemplare unico ed era utilizzato per trasportare carichi eccezionali in giro per il mondo.

Infatti, poteva essere essere noleggiato per il trasporto pesante grazie ad una stiva in grado di sopportare 250 tonnellate. In caso di carichi ingombranti, il trasporto poteva essere effettuato sulla fusoliera per un massimo di 200 tonnellate.

L’An-225 misurava 84 m di lunghezza, 88,7 m di larghezza e 18,1 m di altezza. La superficie alare del gigante dei cieli era di 905 metri quadri. La propulsione era garantita da 6 turboventole in grado di spingere il velivolo ad una velocità di 850 km/h. L’Ucraina ha promesso che l’Antonov An-225 Mriya verrà ricostruito