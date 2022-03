Postepay, come tutti gli strumenti di gestione finanziaria, va utilizzata con la massima consapevolezza. Il pericolo è che potresti finire per compiere azioni pericolose o essere esposto a truffe. Chiaramente l’avviso non vale solo per il prodotto di poste italiane ma per tutti coloro che offrono la possibilità di fare acquisti o utilizzare somme di denaro.

Ci sono alcuni dettagli che possono rivelarsi di grande importanza e in alcuni casi anche determinanti per la buona riuscita delle operazioni. Scopriamo nel dettaglio qual è il retro della targa di Poste Italiane e soprattutto come evitare pericoli o problemi.

Sul retro della Postepay sono presenti una serie di dettagli importanti. Il CVV, o Card Validation Value, è probabilmente una delle indicazioni più preziose. Molto utile anche il numero verde, soprattutto in caso di smarrimento della tessera o per trovare una risposta ad ogni evenienza.

Ecco a cosa potresti andare incontro

Sulla carta viene anche chiarito che nel caso in cui trovi una Postepay, utilizzarla illegalmente rappresenta un reato. In questo caso il consiglio è di spedirlo all’indirizzo di Poste Italiane, in Viale Europa 175, 00144 Roma. Ma c’è anche un’altra cosa da tenere assolutamente in considerazione.

Al centro, sempre su questo lato della tessera, si specifica che senza la firma da apporre nella casella non si possono effettuare operazioni. Un dettaglio che potrebbe essere sottovalutato da alcuni ma che può essere determinante. In conclusione, ti consigliamo, prima di utilizzare qualsiasi strumento di gestione finanziaria, di leggere attentamente tutte le avvertenze.

Il problema sono sopratutto le truffe phishing che arrivano tramite email. I truffatori usano questa tecnica per cercare di rubare dati personali e informazioni di accesso private tramite un link inserito all’interno di una falsa mail.