Spotify è tra le piattaforme più popolari per ascoltare musica in streaming. L’azienda punta molto sul mantenere l’app sempre aggiornata con modifiche e nuove opzioni sia per le funzioni che per la grafica. Molti utenti Android hanno notato un nuovo pulsante per gestire le playlist, crearle e miscelarle tra loro, anche se nulla di nuovo. Era già presente su iOS.

Il cambiamento riguarda l’interfaccia utente di Spotify. Adesso include un nuovo pulsante nella parte inferiore destra dello schermo. Toccando il segno più si presentano all’utente le opzioni per creare una playlist o una miscela di canzoni tra quelle in coda. Quest’ultima possibilità si integra alla possibilità di creare playlist anche condivise con gli amici, funzionalità che Spotify ha introdotto qualche mese fa.

Spotify: funzioni per gestire le playlist, già disponibili da molto tempo su iOS

Da mesi è anche possibile aggiungere nuovi brani alla coda delle canzoni in riproduzione casuale con un semplice swipe. Quando ascolti una playlist o un album, lo swipe ti consente di impostare il brano che desideri riprodurre scorrendo verso destra, molto più semplice del metodo esistente per aggiungere nuovi brani alla playlist. Vale la pena notare che questa funzione è sull’app per iOS di Spotify da tempo.

L’app per iOS consente anche agli utenti di mettere Mi piace ad una canzone scorrendo verso sinistra. Al momento non è chiaro se questa funzione sia in arrivo anche per Android. Le modifiche elencate sembrano far parte di alcuni test, poiché dobbiamo ancora vederle tra le opzioni incluse sull’ultima versione beta dell’app. Non c’è nessun annuncio ufficiale da parte di Spotify su tutto questo, almeno per il momento.