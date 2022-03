Il volantino Bennet riesce a risvegliare l’interesse della comunità nazionale verso il mondo della telefonia mobile, dopo le abbuffate di sconti dei mesi scorsi, promettendo in cambio importantissime riduzioni, anche applicate su alcuni dei migliori smartphone attualmente sul mercato.

Gli utenti che vorranno effettivamente affidarsi alla campagna promozionale di Bennet, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere effettuati solo ed esclusivamente recandosi fisicamente in negozio, data l’impossibilità di goderne tramite il sito ufficiale, o altre location in Italia. In aggiunta, segnaliamo comunque che i singoli prodotti sono distribuiti gratis con garanzia di 24 mesi, in modo da poter godere ogni giorno della riparazione gratuita (solo per i difetti di fabbrica).

Bennet: nuove offerte e prezzi da non perdere

Che sconti da Bennet, il volantino convince tutti con una lunga serie di riduzioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio i 649 euro necessari per l’acquisto di un Apple iPhone 12, un modello di fascia altissima, recentemente destituito dal nuovo iPhone 13, ma ancora oggi pronto per garantire prestazioni di altissimo livello.

Volendo invece cercare di risparmiare al massimo, segnaliamo la presenza di Redmi Note 10S, un dispositivo da soli 199 euro, con il quale gli utenti possono trovarsi molto bene, senza effettivamente spendere poi così tanto. I dettagli del volantino discusso nell’articolo sono raccolti precisamente qui, per ogni altra informazione in merito collegatevi, ricordando comunque che gli acquisti potranno essere effettuati solo in negozio.