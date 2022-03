OPPO Find X5 Pro è l’ultima proposta di punta del colosso cinese ed è appena stato presentato dalla compagnia insieme al suo fratello minore OPPO Find X5. Arriva ad un prezzo importante, così come importanti sono le sue caratteristiche. Vi diciamo già in anteprima che questo smartphone ci è piaciuto tantissimo, perché rappresenta un’ammiraglia davvero di classe ed eleganza e con un meraviglioso design. Ad oggi è uno dei migliori smartphone android nella proposta dei top di gamma.

Design e materiali

Uno dei punti salienti di questo dispositivo è proprio il design, realizzato in vetro, perfino le telecamere sono realizzate in vetro e non in plastica. Il pannello posteriore è relizzato al 100% in ceramica per il modello in colorazione bianca e in vetro per il modello che abbiamo noi in prova di colore nero. Questo lavoro davvero esclusivo è costato agli ingegneri un lavoro di oltre 160 ore per ogni unità, praticamente un record! Questa enorme lavorazione del vetro serve a renderlo molto più resistente del normale e ha una durevolezza superiore anche in caso di caduta, graffi e danni accidentali. Ovviamente non abbiamo potuto testare la solidità della scocca lanciando lo smartphone contro a un muro, ma in mano in effetti trasmette una grande sensazione di robustezza.

Lo potete acquistare in due colorazioni differenti: Ceramic Whyte e Glaze Black che è la colorazione del nostro OPPO Find X5 Pro che abbiamo in prova. Entrambi sono molto belli ed eleganti.

Particolare il modulo fotografico che tende a fondersi con la scocca del dispositivo, quindi non ha un bumper fisico come invece troviamo, per esempio, su iPhone 13 Pro. Salta subito all’occhio la scritta MariSilicon in mezzo ai due grandi obiettivi. Questo particolare chipset serve per migliorare l’algoritmo delle fotografie e migliorare quello che può fare l’intelligenza neurale dello smartphone stesso sul fonte fotografico, è incredibile.

Anteriormente abbiamo un pannello AMOLED da 6,7 pollici WQHD+ quindi una risoluzione di 1440 x 3216 pixel e un refresh rate di 120Hz. Lo schermo è un vero piacere per gli occhi, colori super brillanti grazie anche alla copertura del 100% di colori P3. Schermo protetto da un Gorilla Glass Victus e abbiamo la luminosità a 1300 nits, molto buona anche sotto i raggi del sole. Il pannello supporta l’HDR 10 è di tipo LTPO di seconda generazione che permette di avere un refresh rate variabile, vuol dire che può passare da 1 Hz a 120 Hz e lo fa in automatico il sistema in base a che contenuto state visualizzando.

La Front camera è incastonata in un piccolo foro sulla parte anteriore alta sinistra. Le cornici sono sottilissime e in mano il telefonino da una sensazione premium, il feeling è davvero esclusivo, purtroppo però come tutti i telefoni fatti in vetro e con questo tipo di design, scivola facilmente. Crediamo che sia un abominio mettere una cover che va a celare tutto il lavoro estetico fatto dal team di OPPO, però proprio per la sua alta “capacità di scivolare e cadere da qualunque superfice, vi consigliamo di usare la cover che trovate nella confezione è molto bella e di ottima qualità dei materiali.

Nella parte posteriore troviamo tre camere, le prime due, quelle più grandi, sono entrambe dotati di un sensore Sony IMX766 e sono da 50 MP. Inoltre, la camera principale grandangolare è dotata anche di un avanzato sistema di stabilizzazione a 5 assi. Mentre la terza camera, la zoom, è da 13 MP. Ottima la camera frontale da ben 32 MP, amerete farvi i selfie con lei e la modalità ritratto è ottima anche di notte.

Otterrete degli scatti e delle immagini ancora più naturali con un’attenzione al colore ineccepibile grazie alla AI di questo flagship. Questi scatti fantastici sono dovuti anche all’aiuto della partnership con Hasselblad, storico brand di fotografia, che dopo aver debuttato su OnePlus lo scorso anno, adesso arriva anche su OPPO. Ricordiamo a tal proposito che OPPO e OnePlus si sono fuse un anno fa. Le aziende da prima hanno unito i loro team di ricerca e sviluppo per poi siglare la partnership, attenzione però, OnePlus è un “sub rand” di casa OPPO.

Rispetto a tanti altri competitor android qui siamo su un altro livello sul reparto fotografico. Di solito i flagship OPPO sono eccellenti questo non è da meno. Tanti filtri fotografici da scegliere una precisione dell’immagine e un’ottima stabilizzazione sia durante la registrazione dei video che durante gli scatti fotografici.

Scatti che anche di notte non deludono minimamente, in condizioni di scarsa illuminazione OPPO Find X5 Pro realizza scatti da paura, grazie al processore neurale MariSilicon. Ci troviamo in tutto e per tutto di fronte ad un camera-phone.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 1 che abbinato ai 12 GB di RAM (la RAM si può espandere virtualmente andando ad utilizzare la memoria dell storage) assicura che lo smartphone sia sempre fluido in qualsiasi condizione di utilizzo, anche con molte app e schede aperte, non subisce il minimo lag. La memoria interna è di 256 GB.

Anche l’interfaccia operativa COLOR OS è molto fluida, piacevolissima ed aggiornata. Soprattutto è basata su android 12, questo permette una personalizzazione estrema di tutte le aree del dispositivo.

Abbiamo amato anche come si comporta in ambito gaming, oltre alle caratteristiche citate in precedenza che rendono l’esperienza di gioco estremamente positiva, abbiamo apprezzato molto il menù che possiamo aprire mentre giochiamo, dove è possibile trovare alcune funzioni da gaming-phone.

La batteria da 5000 mAh è stata in grado di assicurarci una giornata scarsa, ovvero siamo arrivati alle 9 di sera che dovevamo ricaricare lo smartphone, con la sveglia alle 7 ed un utilizzo abbastanza intenso.

Però come era prevedibile lo Snapdragon 8 Gen 1 è un po’ esoso in termini energetici. Quado le cose iniziano a farsi serie, questo SOC riscalda abbastanza e quindi inevitabilmente la batteria inizierà a scendere in maniera più visibile. Anche se il consumo energetico è un po’ troppo elevato, OPPO ha dotato il telefono di un sistema di raffredamento molto buono che consente che la scocca non raggiunga mai temperature con la quale ci si scotta, ma non si può nascondere il fatto che è soggetto a riscaldarsi se utilizzato intensamente.

Prezzo e conclusioni

L’OPPO Find X5 Pro lo potrete acquistare in Italia ad un prezzo di circa 1.300 euro, si è un po’ caro visti i prezzi dei suoi concorrenti diretti e quello che può offrire nonostante la qualità dei materiali e la buona riuscita del device.

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il fratellino OPPO Find X5, che condivide gran parte delle specifiche e del design anche se con lievi modifiche, ma sotto la scocca ha il nuovo processore Dimensity 9000 di Mediatec una soluzione di punta del colosso Taiwanese che comunque si comporta benissimo. Questo modello lo potete acquistare in Italia ad un prezzo di circa 1.000 euro.

Se avete bisogno di alte prestazioni per il vostro utilizzo e vi piacciono i design moderni, minimal ed eleganti L’OPPO Find X5 Pro e X5 potrebbero fare al vostro caso.