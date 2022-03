Le nuove offerte del volantino Comet possono davvero rendere felici tutti gli utenti che da tempo volevano acquistare uno smartphone ad un prezzo molto più basso del normale, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.

La via più breve per accedere alle ottime riduzioni di prezzo, consiste nel recarsi personalmente in negozio, tuttavia è da segnalare la possibilità di effettuare gli acquisti tramite il sito ufficiale, il quale promette anche la spedizione gratuita presso il domicilio, senza costi aggiuntivi. In parallelo, ricordatevi che tutti gli smartphone, salvo indicazione differente, sono distribuiti nella loro variante no brand.

Comet: ecco quali sono i prezzi da non perdere

Grazie al volantino Comet, tutti gli utenti hanno incredibili possibilità di risparmio, le quali riescono a garantire l’accesso a grandissimi prodotti, a prezzi molto bassi. Osservando come al solito la telefonia mobile, notiamo la presenza di un elevatissimo quantitativo di sconti speciali, distinti in relazione al brand di appartenenza.

Coloro che vorranno acquistare un prodotto Samsung, ad esempio, potranno affidarsi a Galaxy S22 Ultra a 1279 euro, passando per Galaxy S22+ a 1079 euro, Galaxy S22 a 879 uro, Galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A12 a 149 euro, Galaxy A52 a 249 euro o Galaxy A12s a 149 euro.

Molto buone le riduzioni anche sugli Xiaomi, come 11 Lite 5G a 349 euro, Redmi Note 10 Pro a 289 euro, 9T a 149 euro, Redmi 9C a 129 euro e 11S a soli 299 euro. Le occasioni chiaramente non terminano qui da Comet, per questo motivo dovete assolutamente aprire le pagine che trovate inserite al seguente indirizzo.