Il famoso browser Google Chrome sta per subire alcune importanti modifiche ad opera degli sviluppatori di Mountain View. Scopo dell’aggiornamento in arrivo è quello di velocizzare le pagine Web in fase di apertura. Tante le implementazioni da prevedere per garantire la migliore esperienza utente possibile. Ecco un primo assaggio delle ottimizzazioni in arrivo.

Google Chrome sarà più veloce: arriva l’inedito aggiornamento

BigG vaglia nuove opzioni per rendere più rapido il download delle pagine Internet. Proprioa ragione di questo il team conta di intervenire con opportune modifiche sul processo di prerendering.

Tale processo, per i profani, consente di precaricare il contenuto delle pagine Web prima che l’utente vi acceda formalmente. In tal senso la società sta operando affinché si possa realizzare il Prerender 2. Con tale implementazione l’intenzione è quella di garantire un caricamento istantaneo delle pagine.

Funzione che tra l’altro includerà anche Omnibox Prerendering. L’azienda intende lanciare il componente al più presto in modo tale da garantire l’upload in background di contenuti prima che l’utente digiti l’URL in Omnibox.

La funzionalità in arrivo sarà supportata in modalità multipiattaforma a partire dalla versione Desktop di Chrome per poi garantirsi un analogo destino anche su Google Chrome Android attraverso successivi livelli di implementazione.

Staremo a vedere se BigG riuscirà a rendere ancora meno snervante l’attesa nel download delle risorse Internet. La visualizzazione delle pagine web sarà davvero così immediata? Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo lasciateci le vostre personali impressioni sulal notizia e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti attraverso il nostro sito e tutti i nostri canali News.