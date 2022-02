Forse non lo sappiamo, ma esistono al mondo delle monete piuttosto rare e che possono valere una fortuna. Queste ultime sono molto apprezzata e studiate dagli esperti del settore e della numismatica. Tuttavia, non è necessario essere degli esperti per poter capire se una moneta può avere un certo valore. Vediamo qui di seguito qualche trucco.

Monete rare: ecco qualche trucco con cui è possibile riconoscerle

Esistono numerose monete rare al mondo e molte di queste sono piuttosto antiche. Gli esperti di numismatica riescono a riconoscerle quasi subito ma, come già accennato, anche le persone comuni possono riconoscerle con qualche piccola accortezza.

Una delle prime cose da fare è senz’altro consultare un catalogo oppure dei siti web specializzati in monete rare. Oltre a questo, bisogna tenere poi conto di alcune caratteristiche fondamentali per definire se una moneta è “rara” oppure no. Giocano senza ombra di dubbio un ruolo importante le condizioni della moneta e l’anno in cui è stata coniata ma non solo. È infatti anche importante verificare se ci sono errori di conio su quest’ultima.

Tra le monete rare che valgono di più ci sono infatti quelle contenenti per l’appunto errori di conio e che per questo motivo sono state coniate in pochissimi esemplari. Tra le lire più costose, in particolare, ricordiamo le 500 lire d’argento con raffigurate le caravelle al contrario. Questa moneta può avere un valore davvero elevato, compreso solitamente tra i 3000 e i 12.000 euro. La rarità di questa moneta è dovuta al fatto che non è stata mai commercializzata ed è infatti ed è infatti molto difficile reperirla.