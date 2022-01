Geekbuying, uno degli store di e-commerce più apprezzati e famosi d’Europa, di cui già vi avevamo parlato i giorni scorsi, ha in questo periodo attivato i flash sale, ovvero sconti lampo con i quali ridurre di moltissimo il prezzo di vendita di alcuni dei loro migliori prodotti.

Le spedizioni di tutti i dispositivi che troverete elencati nel nostro articolo avvengono dall’Europa, ciò sta a significare che, grazie alla presenza di un magazzino di proprietà dislocato in uno Stato Europeo, la merce verrà consegnata in breve tempo, e senza richiedere il pagamento delle spese doganali. Acquistate in assoluta tranquillità, non riceverete brutte sorprese, il prezzo mostrato a schermo non cambierà una volta ricevuto il pacco. Inoltre, nella maggior parte dei casi la spedizione sarà completamente gratuita, controllate attentamente la pagina del prodotto, per verificare quanto (e se) dovrete pagarla.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi validi per un periodo temporale limitato, i flash sale, come si può leggere dal sito, termineranno esattamente tra 5 giorni, non attendete oltre, iniziate subito a risparmiare.

Geekbuying: le offerte migliori