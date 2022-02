Nubia RedMagic 7 è l’ultimo smartphone da gaming della filiale ZTE. Lo smartphone è davvero buono, ha un grande e luminoso pannello OLED con un refresh rate di 165Hz, l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 1 (che è molto meglio quando è correttamente raffreddato), sorprendente la Carica veloce, Big Battery e molte opzioni di personalizzazione.

Uno smartphone che sicuramente apprezzeranno tutti i nerd a prima vista, ma scopriamolo meglio in dettaglio.

Design

Redmagic 7 presenta un design moderno e sobrio (per uno smartphone da gioco). Il telaio in alluminio del game-phone ha un buon grip in mano. Il nostro modello in prova ha la colorazione nera tonica del modello (ossidiana). Il sistema della fotocamera è posizionato verticalmente al centro, e il flash LED è in forma triangolare.

C’è una griglia di raffreddamento finto che va dietro alla schiena, e anche se non mi piacciono tali concetti, va bene in questo smartphone. Inoltre, la vera apertura per il ventilatore è posizionata sul lato destro e ci sono anche due luci a LED programmabili. Un altro LED illumina il logo Reddmagic sul retro.

Il dispositivo è tutto schermo sul davanti, ad eccezione di due lunettine superiore e due inferiori simmetriche. A sinistra e a destra, opposto l’uno dell’altro, sono le due aperture principali per la ventola, – una succhia aria fresca, l’altra butta via l’aria calda prelevata dopo il raffreddamento del processore.

Il pulsante di accensione è rosso, e c’è anche un bilanciere del volume sul lato opposto. Ci sono due trigger tattili capacitivi posizionati negli angoli sul lato destro del telaio. C’è un interruttore a levetta rossa sul lato sinistro del telaio, attivandolo ti porta nella parte dedicata spaziale di gioco del sistema operativo Redmagic 5.0.

Sul fondo c’è la slot USB-C, la griglia dell’altoparlante (ce n’è un altro in alto il completamento di una configurazione di altoparlanti stereo) e lo sportellino per le SIM. Sulla cima del telaio c’è il Jack Audio Phones da 3,5 mm.

Display

Redmagic 7 ha un display OLED da 6,8 pollici con una risoluzione 1080×2400, fino a 165Hz e tasso di campionamento touch a 720Hz. Su carta, tutto ciò sembra piuttosto impressionante, e nella vita reale è più o meno lo stesso.

Nubia dice che questo schermo può fare 700 nits di luminosità, è possibile regolare la temperatura del colore a tuo piacimento, attivare la luce notturna per tagliare la luce blu o disattivare l’opzione anti-flicker se i tuoi occhi sono sensibili allo sfarfallio in condizioni di scarsa illuminazione.

La modalità di aggiornamento del 165Hz è certamente bello ma un po ‘eccessivo se non stai giocando in modo competitivo. Per la navigazione, lo scorrimento del testo e tutto il resto, 120Hz dovrebbe essere sufficiente. L’unica cosa che questo pannello non ha la capacità di passare dinamicamente tra le modalità di aggiornamento della frequenza di aggiornamento – è possibile scegliere tra 60, 90, 120 e 165Hz.

Hardware e prestazioni

Nubia Redmagic 7 è uno dei telefoni più veloci che i miei colleghi e io abbiamo testato fino ad oggi, merito allo Snapdragon 8 Gen 1, e il sofisticato sistema di raffreddamento.

Quella in prova da noi è una configurazione di memoria 12/128 GB, il top di gamma è dotato di 18 GB di RAM per chiunque voglia vantarsi del proprio telefono davanti ai proprietari di Asus Rog Phone 5.

Il raffreddamento attivo è senza dubbio il “colpevole” dietro i le alte prestazioni di questo dispositivo, poiché il minuscolo ventilatore si lancia automaticamente quando rileva un punto di riferimento.

Non ci sono molti smartphone con una ventola di raffreddamento integrata all’interno. Anche il suddetto ASUS ROG 5 viene fornito con un fan come accessorio, piuttosto che inserirne uno all’interno del telaio.

Puoi scegliere di lanciare la ventola con ogni gioco che giochi o controllarla manualmente e c’è una modalità ECO e una modalità Turbo con un comodo widget della schermata iniziale.

Non aspettarti dei miracoli, però. Anche se Nubia dice che questa ventola può girare fino a 20.000 giri / min. Il telefono diventa ancora abbastanza caldo se lo si spinge agli estremi, come a giocare a Real Racing 3 a 165Hz con tasso di campionamento touch 720Hz abilitato.

Esperienza di gioco

L’interruttore a commutazione dell’hardware è geniale a nostro avviso, e anche se non è un’idea nuova di zecca, usandolo su un telefono da gaming per lanciare rapidamente lo spazio del gioco è davvero utile.

Questo è un modo davvero conveniente per gestire la parte di gioco, anche per gli adulti che riescono a nascondere il bambino interiore con successo. Ci sono un sacco di opzioni nella casella degli strumenti Space Game – è possibile controllare la mappa, il controllo e regolare i trigger, passare da diverse modalità di prestazione, registrare video, cambiare la ventola On o Off, bloccare i messaggi e le chiamate, illuminare le zone del LED , e anche usare plug-in come macro, AIM Assist, cronometro e altro ancora.

La vibrazione sui trigger è piuttosto piacevole.

Comparto fotografico

Se vuoi che il tuo smartphone venda, dovresti assicurarti che possa prendere immagini sorprendenti. Redmagic 7 ha un sistema triplo della fotocamera sul retro. Non è un cameraphone, ma fa il suo dovere.

La fotocamera principale da 64 MP prende immagini adeguate in buone condizioni di illuminazione, e anche i colori sono abbastanza accurati. Il problema è che la fotocamera da 8 MP ultrawide è in ritardo dietro entrambe in risoluzione / dettaglio e anche nella riproduzione del colore. Scatti meno dettagliati e una temeperatura colore più tendente al freddo.

C’è una fotocamera macro da 2MP dedicata e anche una bella implementazione della modalità macro nell’app telecamera. Il risultato non è il migliore che abbiamo visto fino ad’oggi, ma lo ripetiamo, questo non è un camera-phone.

Sul lato positivo, questo telefono impacchetta così tanto potere di elaborazione che può registrare video in 8K. La stabilizzazione dell’immagine non è fantastica con così tanta potenza di lavorazione e risoluzione gratuita per il ritaglio.

La fotocamera frontale è una lente grandangolare da 8 MP con supporto HDR ma focus fisso. Non sono i selfie più belli che abbiamo visto, ma non sarai imbarazzato dall’immagine se devi fare scatti in costume in riva al mare.

Batteria e ricarica

Redmagic 7 presenta due batterie di circa 2.250 mAh ciascuna (un design standard nei telefoni a ricarica rapida al giorno d’oggi) la capacità risultante di 4.500 mAh è solida e la ricarica veloce è fuori da questo mondo!

C’è un mattone di ricarica veloce da 65W incluso nella scatola al minuto (accanto a un custodia trasparente e una protezione dello schermo), e può caricare completamente questa grande batteria in 30 minuti!

Il raffreddamento dell’aria attivo aiuta la carica senza dubbio e si può letteralmente vedere la batteria di riempimento quando si collega il caricabatterie (c’è un’animazione simpatica che mostra la percentuale di carica). Non c’è una ricarica wireless, e per alcune persone potrebbero essere un tallone d’achille.

Prezzo e conclusioni

Consigliamo vivamente questo game-phone per chiunque voglia andare contro corrente e abbia una grande anima da nerd. Redmagic 7 parte da 629 euro per la versione Obsidian con 12/128 GB e arriva per il top prestazioni Supernova 18/256 GB a 799 euro. Sarà disponibile dal 10 marzo 2022.