Google ha scelto di fare un regalo agli sviluppatori del sistema del robottino rilasciando la nuova Developer Preview di Android 13. La nuova versione del sistema operativo è disponibile direttamente sul sito di supporto ufficiale e permette di familiarizzare con tutte le novità in arrivo.

Come sempre in questi casi, trattandosi di una versione Developer Preview, non è destinata agli utenti finali. Infatti, il sistema potrebbe essere instabile e causare problemi o arresti anomali. Sconsigliamo di installare la build di Android 13 DP ad utenti non esperti e di farlo sul proprio smartphone principale.

Nonostante Google abbia abbandonato ufficialmente i nomi di dolci nella nomenclatura ufficiale, questo non significa che non Android 13 non sia associato ad un dolce. Infatti, nei laboratori di Mountain View, il sistema operativo è conosciuto come Tiramisù. Attualmente, l’OS è disponibile per tutti i device Pixel dalla quarta generazione in su.

Purtroppo Google non ha inserito in questa Developer Preview molte delle novità che vedremo sulla versione finale di Android 13. Tra le feature che è possibile vedere spicca un affinamento al design generale del sistema con una forte presenza del Material You.

Le icone delle app sono state modificate e sono presenti i colori adattivi, ma il funzionamento completo delle feature arriverà in seguito. Tuttavia, è già possibile avere un assaggio di quelle che sono le modifiche effettuate per migliorare la privacy tra cui la gestione dei permessi per l’accesso a foto e video da parte delle app.