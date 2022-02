Da molto tempo il nome di OnePlus è affiancato a quello dei tablet ma senza che questa speranza si sia mai realizzata. Tuttavia, sembra che qualcosa stia per cambiare e forse presto potremmo vedere arrivare un nuovo device dallo schermo ampio.

Infatti, sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali, un leaker è venuto a conoscenza di alcune informazioni molto interessanti. Secondo Yogesh Brar il brand cinese starebbe lavorando ad un tablet.

In particolare, il device è conosciuto come OnePlus Tab e verrà lanciato con il sistema operativo Android 12L. Google infatti ha realizzato un sistema operativo pensato appositamente per device come i tablet che beneficiano di un ampio display.

Finalmente potrebbe debuttare OnePlus Pad, il primo tablet dell’azienda, anche se ci si aspetta una versione ribrandizzata dei device OPPO

Purtroppo al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito e quindi bisogna considerare queste informazioni esclusivamente come voci di corridoio. Tuttavia, Yogesh Brar in passato si è dimostrato affidabile quindi effettivamente potrebbe esserci del vero nelle sue parole.

Provando a fantasticare, il possibile debutto di OnePlus Tab potrebbe avvenire nel corso dell’anno. Precedenti indiscrezioni hanno indicato la metà dall’anno come possibile data di lancio prevista dall’azienda.

Inoltre, l’arrivo del primo tablet dell’azienda potrebbe essere stato facilitato dalla fusione con OPPO. Alcuni analisti si aspettano una versione ribrandizzata del tablet OPPO Pad, lanciato nei mercati internazionali con il logo OnePlus. Se

questa ipotesi dovesse essere confermata, il device potrebbe essere caratterizzato da un display da 120Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 870, fotocamera posteriore da 13MP e frontale da 8MP. Il device inoltre supporterà la ricarica rapida a 33W e come sistema operativo ci sarà Android 12L.