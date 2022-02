Il produttore cinese Xiaomi ha finalmente presentato in veste ufficiale in Cina il suo nuovo gaming phone a marchio Redmi. Stiamo parlando in particolare del nuovo Redmi K50 Gaming Edition, uno smartphone molto prestante, pensato soprattutto per gli amanti del gaming ma dal prezzo comunque competitivo.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Redmi K50 Gaming Edition

Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente sul mercato cinese il nuovo Redmi K50 Gaming Edition. Si tratta del nuovo smartphone da gaming dell’azienda e fa da apripista agli altri device della serie K50 che non sono stati ancora svelati in veste ufficiale.

Ci troviamo di fronte ad un dispositivo molto curato dal punto di vista estetico e particolare, con alcune chicche pensate per migliorare l’esperienza di gioco. Tra queste, ci sono ad esempio i grilletti magnetici e il motorino della vibrazione CyberEngine 1016. Oltre a questo, sono poi presenti quattro altoparlanti che aiutano a rendere l’esperienza multimediale ancora più immersiva.

Il resto della scheda tecnica è poi di alto livello. Abbiamo un display OLED a 120Hz con una frequenza di campionamento del tocco fino a 480 Hz, il processore Snapdragon 8 Gen 1 con sistema di raffreddamento a doppia camera di vapore, memoria RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1 e il supporto alla ricarica rapida da 120W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi K50 Gaming Edition è per il momento disponibile all’acquisto in Cina. Come già accennato, ha un prezzo molto competitivo, che parte da circa 450 euro e arriva ad un massimo di circa 580 euro.