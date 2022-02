Verso la fine dello scorso anno, WhatsApp ha introdotto una nuova applicazione Windows desktop Beta creata come un’applicazione UWP (Universal Windows Platform) più strettamente allineata con Windows 11. Lo sviluppo dell’app è progredito e ora è apparsa un’utile funzione per gli emoji.

WABetaInfo, che riporta frequentemente le nuove funzionalità di WhatsApp in fase di sviluppo su tutte le piattaforme, ha annunciato che la versione 2.2206.1.0 dell’app UWP ora ha scorciatoie emoji. Sebbene le emoji possano già essere utilizzate nell’app WhatsApp UWP, le scorciatoie ti consentono di scrivere il nome di un’emoji preceduto da due punti (:) e i consigli verranno visualizzati in una barra degli strumenti mobile sopra il punto in cui stai digitando.

WhatsApp Beta su Windows si aggiorna: ecco le novità

Ad esempio, puoi digitare “:hello:” per ottenere l’emoji dell’onda della mano invece di cercarla nel selettore di emoji o nella tastiera virtuale di Windows. Questa funzionalità era stata inclusa nel precedente client desktop WhatsApp per un po’ di tempo, ma era assente dalla versione UWP contemporanea. È anche simile alle scorciatoie emoji disponibili da anni in Slack, Discord e altre app di chat. WhatsApp Beta è disponibile per il download gratuito da Microsoft Store.

WhatsApp ha lavorato duramente sul client Windows Beta, aggiungendo la modalità oscura e risolvendo i problemi all’inizio di questo mese. Anche l’applicazione desktop esistente sta ottenendo nuove funzionalità, come il lettore di note vocali che ha debuttato su iOS.

Anche WhatsApp per Android e iOS ha visto numerosi miglioramenti negli ultimi mesi. WhatsApp Pay è ora disponibile in India e in alcuni altri paesi, il trasferimento di chat da Android a iOS e le reazioni ai messaggi sono in lavorazione, la riproduzione di note vocali in background è disponibile per alcuni utenti, a gennaio sono stati introdotti nuovi filtri di ricerca e gli amministratori di gruppo ora hanno più strumenti per la gestione di chat o gruppi di grandi dimensioni.