La Overwatch League ha annunciato che la Stagione 5 inizierà il 5 maggio e sarà giocata su una prima edizione di Overwatch 2. La Overwatch League ha rivelato i dettagli sulla prossima stagione e alcuni degli aggiustamenti che saranno introdotti in un post sul blog. Alcune delle modifiche anticipate di Overwatch 2, tra cui la nuova configurazione del team 5v5 e la nuova modalità di gioco Push, verranno implementate nella stagione 5.

Quando Overwatch 2 verrà rilasciato, questi aggiornamenti verranno applicati all’Overwatch originale. Activision Blizzard ha confermato i ritardi sia per Overwatch 2 che per Diablo 4 a novembre, con entrambi i giochi probabilmente non rilasciati fino al 2023. La Overwatch League ha rivelato al Washington Post a settembre che la stagione 5 sarebbe stata giocata su una versione anticipata di Overwatch 2. I ritardi sono stati riportati due mesi dopo che è stato dichiarato che la Overwatch League avrebbe impiegato una build di Overwatch 2.

Overwatch 2 porterà tante nuove funzionalità

Altri cambiamenti per la stagione 5 includono la divisione del campionato nelle regioni est e ovest, con l’est che riceve sette squadre e l’ovest che ne riceve tredici. Inoltre, le squadre ora giocheranno un minimo di 24 partite durante la stagione, rispetto alle 16 dell’anno scorso. I playoff saranno determinati dai punti guadagnati durante la stagione, con le prime sei teste di serie dell’ovest e le prime tre teste di serie dell’est che si qualificheranno automaticamente. Le restanti tre squadre, due dell’ovest e una dell’est, saranno determinate dalla Countdown Cup.

Tutte queste notizie arrivano mentre Activision Blizzard continua a confrontarsi con continue molestie e casi di discriminazione sul posto di lavoro. Microsoft ha rivelato l’intenzione di acquisire l’editore a gennaio per quasi 69 miliardi di dollari, un accordo che non sarebbe stato completato fino all’anno fiscale 2023.