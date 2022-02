Nel corso delle ultime ore il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes ha presentato ufficialmente la sua nuova berlina dal look sportivo. Si tratta della nuova Mercedes AMG EQE e sarà distribuita in due versioni con potenze prestazionali differenti. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Mercedes annuncia ufficialmente la nuova berlina sportiva Mercedes AMG EQE

Mercedes AMG EQE è la nuova berlina del noto marchio tedesco. Come già accennato, si caratterizza e si distingue dalla precedente versione per un look e un design più sportivi. Tra le novità, troviamo ad esempio sul retro un nuovo spoiler e un nuovo diffusore. Sul fronte ci sono invece i nuovi fari DIGITAL LIGHT e la mascherina del radiatore Black Panel.

I cerchi sono da 20 e 21 pollici e, in generale, ogni dettaglio è stato pensato per ottimizzare l’aerodinamica della vettura. Oltre a questo, sono poi disponibili equipaggiamenti specifici AMG che rendono il tutto ancora più sportivo, come il pacchetto Night AMG. Quest’ultimo, in particolare, include elementi in tinta nera e i freni delle pinze in tinta rossa.

Il look e il design sportivo si riflettono anche all’interno della vettura. Qui troviamo ad esempio i sedili con motivo grafico specifico AMG e, a richiesta, sono disponibili rivestimenti speciali in materiale artico con microfibra microcut. Il sistema di infotainment include poi la piattaforma MBUX.

Come accennato, la nuova Mercedes-AMG EQE sarà distribuita in due versioni. La prima è la 4Matic, ha due motori elettrici ed ha una potenza di 476 CV con 858 nm di coppia. La seconda versione è la 4Matic+ ed ha una potenza di 626 CV e 950 nm di coppia. Con il pacchetto Dynamic Plus AMG, però, la potenza sale a 687 CV con 1000 nm di coppia.