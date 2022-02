Gli smartphone sono gratis da Coop e Ipercoop? la risposta è ovviamente negativa, sarebbe troppo bello per essere vero, sebbene comunque le aziende siano riuscite a lanciare una campagna promozionale infarcita di ottime riduzioni di prezzo, pensate per invogliare i consumatori all’acquisto.

Il risparmio è davvero incredibile da Coop e Ipercoop, tutti i prodotti sono scontatissimi solo ed esclusivamente nei singoli negozi fisici, ricordatevi infatti che sarà strettamente necessario recarsi presso gli stessi per avere la possibilità di risparmiare il più possibile. I prodotti, ad ogni modo, sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Per le nuove offerte Amazon, abbiamo creato un canale Telegram interamente dedicato, premete qui e riceverete anche codici sconto gratis.

Coop e Ipercoop: offerte con i migliori prezzi dell’anno

Con Coop e Ipercoop gli utenti possono davvero pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche nel momento in cui dovessero decidere di buttarsi su uno smartphone di ultima generazione, come l’Apple iPhone 13. Questi viene difatti commercializzato a soli 879 euro, una cifra più che abbordabile e convincente, data la recente commercializzazione del prodotto, nonché comunque la presenza della variante da 128GB di memoria interna.

Tutti gli utenti che invece vorranno risparmiare il più possibile, potranno decidere di affidarsi al Realme C25Y, un modello decisamente economico, in vendita a soli 149 euro, e con ottime prestazioni generali, per la fascia di prezzo di appartenenza. Se volete altri dettagli in merito all’ottimo volantino Coop e Ipercoop, ricordatevi di collegarvi quanto prima al seguente indirizzo speciale.