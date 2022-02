Un elenco segreto di smartphone quasi gratis attende gli utenti in tutti i punti vendita di casa Esselunga, il risparmio è assicurato per coloro che vorranno recarsi in ogni singolo punto vendita, per approfittare dei migliori prezzi attualmente in circolazione.

Spendere poco con Esselunga appare sin da subito molto più semplice del previsto, per raggiungere l’obiettivo desiderato non sarà necessario sottostare a vincoli territoriali o spaziali, ricordando comunque che i singoli acquisti prevedono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, e la variante no brand, ovvero aggiornamenti tempestivi per tutti gli smartphone.

Esselunga: le offerte a disposizione sono assurde

Sorpresa incredibile da Esselunga, a partire dal 17 febbraio, in ogni singolo punto vendita sarà possibile acquistare addirittura l’ottimo Apple iPhone 12, il vecchio modello della serie più amata dagli italiani, e non solo, dietro il pagamento di soli 799 euro. La versione in vendita, lo ricordiamo, prevede 128GB di memoria interna, connettività 5G e no brand.

Dall’altro lato della medaglia, invece, ecco arrivare un’ottima riduzione di prezzo sul Redmi Note 8 2021, uno smartphone in vendita a 139 euro, con alle spalle una quadrupla fotocamera posteriore, 64GB di memoria interna espandibili, e nel complesso discrete prestazioni generali. Le offerte del volantino Esselunga proseguono ancora verso altre categorie merceologiche, ricordiamo comunque che i prodotti elencati sono distribuiti con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, ciò sta a significare che qualsiasi difetto di fabbrica verrà riparato gratuitamente.