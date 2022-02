Il Galaxy S22 Ultra sta riscuotendo un grande successo, e il merito va attribuito sopratutto ad una recente pubblicità che ha incantato e spaventato molti fan.

Ma prima dello spot, lo smartphone si è fatto conoscere sopratutto per le 5 fotocamere sul retro del dispositivo. In un nuovo annuncio, Samsung ha deciso di giocare con la forma delle fotocamere creando uno spot che ricorda quanto questi obiettivi ricordino un ragno.

Pubblicato in Germania, questo nuova pubblicità del Galaxy S22 Ultra è interpretata da un ragno domestico, una tarantola, che vede un cartellone pubblicitario Galaxy S22 Ultra affisso dall’altra parte della strada. Il video mostra il ragno ipnotizzato dal cartellone fino a quando non viene abbattuto. Il lieto fine, tuttavia, è che il proprietario alla fine torna a casa con un Galaxy S22 Ultra. Viene quindi visualizzato lo slogan dell’annuncio, tradotto in “L‘amore non conosce confini”.

Il ragno assomiglia ad un famoso cartone per bambini

Il design del personaggio del ragno sembra molto simile al famoso cartone animato per bambini Lucas the Spider, ed è una pubblicità adorabile fino in fondo.

Ma allo stesso tempo, è abbastanza sorprendente che Samsung abbia abbracciato questa nuova prospettiva di marketing creando un video che alla fine è diventato virale.

Lo spot spaventerà sicuramente gli utenti che soffrono di aracnofobia e il modulo della fotocamera stesso ha il potenziale per innescare la tripofobia, la paura di schemi ripetitivi di buchi o sporgenze ravvicinati. Apple, in passato, si è occupata dello stesso problema, nonché del Mac Pro e del Pro Display XDR che non si sono adattati bene ad alcuni a causa di quegli aspetti di design.