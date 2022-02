Ora abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte dell’operatore Vodafone Italia, che ha appena rifiutato l’offerta di acquisizione fatta da Iliad qualche giorno fa.

A confermarlo ufficialmente è una nota rilasciata dall’operatore rosso: Vodafone conferma di aver ricevuto una manifestazione di interesse, altamente preliminare e non vincolante da parte di Iliad e del fondo Apax Partners per acquisire il 100% di Vodafone Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone ha rifiutato l’offerta di Iliad

L’operatore Vodafone Italia ha confermato di aver respinto la manifestazione di interesse, poiché non è nel miglior interesse degli investitori. Il Consiglio e la direzione di Vodafone rimangono concentrati sulla fornitura di valore per gli azionisti attraverso una combinazione della strategia di crescita organica a medio termine e dell’ottimizzazione continua del portafoglio.

Vodafone continua a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento che accrescano valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l’Italia.

Per il momento quindi, si chiude la questione tra i due operatori, anche se manca ancora da capire quali mosse vorrà effettuare l’operatore francese Iliad in futuro. Potrebbe essere che alzi l’offerta oppure che ci ripensi proprio, anche in base alle dinamiche del mercato di telefonia mobile a seguito di questi eventi. Sicuramente vi terremo aggiornati.