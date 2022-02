Il tuo sistema di frenata automatica potrebbe non funzionare correttamente dopo il tramonto. Un nuovo studio dell’ Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) rileva che i sistemi di frenata di emergenza automatica (AEB) non prevengono gli incidenti in condizioni di buio alla stessa velocità delle condizioni diurne.

Sebbene i sistemi AEB siano efficaci nel ridurre del 30% il tasso di incidenti con i pedoni, IIHS ha scoperto che il tasso di incidenti in condizioni di buio è lo stesso, indipendentemente, dal fatto che un veicolo sia dotato o meno di AEB.

Gli studi dell’Insurance Institute for Highway Safety

Jessica Cicchino, vicepresidente della ricerca dell’IIHS, ha dichiarato in un comunicato stampa:

“Questo è il primo studio nel mondo reale sull’AEB pedonale a coprire un’ampia gamma di produttori e dimostra che la tecnologia sta eliminando gli incidenti. Purtroppo, mostra anche che questi sistemi sono molto meno efficaci al buio, dove si verificano tre quarti degli incidenti mortali con i pedoni”.

Per lo studio, sono stati presi in esame 1.500 incidenti segnalati dalla polizia, che hanno coinvolto veicoli di diverse marche dal 2017 al 2020. Di questi, l’IIHS è stato in grado di elaborare informazioni dettagliate su condizioni di illuminazione, limiti di velocità e simulazioni di crash in 650 casi.

Alla luce del giorno, hanno scoperto che l’AEB pedonale ha ridotto del 32% le probabilità di un incidente pedonale. Nelle aree con illuminazione artificiale all’alba, al tramonto e alla notte, queste probabilità erano inferiori del 32%.

Molte case automobilistiche hanno sistemi di rilevamento dei pedoni integrati nei loro pacchetti di sicurezza standard., come per esempio Toyota è dotata di un sistema di pre-collisione con rilevamento dei pedoni, Safety Sense, progettato per frenare automaticamente se il conducente non interviene. Il sistema ha anche il rilevamento dei ciclisti, anche se solo in condizioni diurne.

Volvo utilizza anche un sistema di prevenzione delle collisioni nella sua suite di sicurezza, affermando sul suo sito Web che “i pedoni e ciclisti che si muovono nella stessa direzione dell’auto possono essere rilevati a determinate velocità e in determinate condizioni…”

La tecnologia Night Vision di General Motors utilizza una telecamera frontale per una vista a infrarossi di ciò che è di fronte a te, da vedere sul quadro strumenti. La funzione è attualmente disponibile come opzione su Cadillac Escalade, XT5 e XT6 del 2022.

L’IIHS afferma che sta attualmente sviluppando un test notturno per affrontare il problema e lancerà le classificazioni notturne per i sistemi AEB entro la fine dell’anno.