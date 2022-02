Il colosso di Cupertino Apple quest’anno rilascerà un nuovo MacBook Pro entry level con SoC Apple Silicon M2: lo dice Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima edizione della sua newsletter Power On.

Non ci sono dettagli più precisi sulle tempistiche, ma si ribadisce che il portatile non sarà al livello dei modelli da 14 e 16″ presentati lo scorso ottobre; si tratterà in buona sostanza di un sostituto del primissimo MBP M1. Scopriamo maggiori dettagli.

Apple MacBook Pro M2: in arrivo entro fine anno

Oltre al SoC, le aree in cui si concentrerà Apple, per mantenere i costi relativamente bassi, saranno archiviazione e display. Il pannello infatti sarà un semplice LCD, senza MiniLED, e avrà una frequenza di refresh standard a 60 Hz, quindi niente ProMotion. Al momento non sono stati trovati indizi che riguardino il notch. Infine molto probabile che non ci sarà nemmeno la Touch Bar, decretandone così la scomparsa definitiva dalla line-up Apple.

Per il momento non ci sono specifiche dettagliate su Apple Silicon M2, ma secondo Gurman questo MacBook Pro sarà solo uno dei tanti Mac che arriveranno quest’anno equipaggiati con il chip di nuova generazione. Sono previsti refresh anche del Mac Mini, dell’iMac da 24″ e del MacBook Air. A questo punto sembra possibile intuire una sorta di tabella di marcia della divisione Apple Silicon: ad anni alterni viene presentata la nuova architettura con iterazioni per la fascia mainstream oppure la versione più pompata.

In fase di presentazione della prima generazione di chip per Mac proprietari, Apple aveva detto che il periodo di transizione da Intel ad Apple Silicon sarebbe durato in tutto due anni. Immaginiamo che ciò significhi che entro la fine dell’anno non saranno più venduti Mac con processori Intel. Al momento rimangono solo due prodotti della gamma che non hanno una variante con chip proprietari, ovvero l’iMac “grande” e il Mac Pro.