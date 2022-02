Omicron 2 è la nuova variante del Covid: si avvicina la fine della pandemia

Tanto per restare in tema, purtroppo, c’è da registrare l’arrivo di una nuova variante del Covid. Omicron 2, questo il suo nome, avrebbe terrorizzato tutti i fin dal primo giorno, ma senza ragione. Stanno i fatti alle parole degli esperti, la trasformazione del virus in questione non sarebbe più letale della precedente. Inoltre, pur diffondendosi rapidamente, potrebbe rappresentare la prova che pian piano si sta venendo fuori da un incubo. Queste le parole del noto virologo Matteo Bassetti:

“La diffusione di Omicron e tra poco della sua gemella omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza. Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa. Questa nuova variante non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali”.

Omicron 2 spaventa tutto il mondo ma potrebbe essere il giusto viatico per l’uscita dalla pandemia

Le ricerche in merito a questa nuova variante stanno proseguendo in tutto il mondo ma a quanto pare arriverebbero notizie dalla Svizzera. Alcuni ricercatori di Berna avrebbero infatti capito rapidamente che la nuova Omicron 2 si diffonderebbe di qualche piccola percentuale più rapidamente di Omicron, ecco le loro parole:

“Potrebbe essere che BA.2 abbia qualche piccolo vantaggio. BA.2 potrebbe essere, tipo, dall’1% al 3% in più trasmissibile. Quindi la grande domanda ora è: questa piccola differenza sarà sufficiente per questa variante per allungare l’ondata in corso negli Stati Uniti, come è successo in Danimarca?“