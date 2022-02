La banca Intesa Sanpaolo ha pubblicato un piccolo vademecum per i propri clienti per proteggerli dai tentativi di frode online.

Le truffe passano perlopiù tramite email false o SMS falsi che ingannano gli utenti poco esperti. Molti istituti bancari hanno quindi deciso di avvisare i propri clienti di questi tentativi di truffa e, tra questi, c’e’ anche Intesa Sanpaolo.

I clienti dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo sono presi di mira ogni giorno da tante truffe, in particolare phishing, o truffe online che mirano a rubare dati personali da parte di criminali che poi mirano a svuotare il conto corrente bancario della vittima.

I tentativi di phishing generalmente vengono eseguiti tramite e-mail o SMS falsi che contengono un collegamento in cui viene chiesto di fare clic. Di solito vengono adescati i clienti nel tentativo di farli risolvere un problema relativo al conto corrente. L’utente, spaventato da quel messaggio o e-mail che sembra essere stato inviato dal proprio istituto bancario, non ci pensa due volte e clicca sul link dannoso.

La preoccupazione di Intesa San Paolo

Intesa Sanpaolo ha pubblicato questa note sul suo sito web al fine di far capire ai propri come arginare il fenomeno delle truffe online o telefoniche. Innanzitutto Intesa Sanpaolo non chiederà mai di installare urgentemente sui propri clienti sul proprio smartphone alcun tipo di applicazione o presunto antivirus.

Bisogna capire che nessun banca chiederà mai ai propri clienti di inserire le credenziali di accesso tramite link inviati via SMS o email. D’altra parte, quando il cliente si trova di fronte a una situazione simile, dovrebbe capire a prescindere che potrebbe trattarsi di un tentativo di frode.

In questo caso, ovviamente, ricordiamo che non devi mai inserire i tuoi dati sensibili in nessun link, né comunicarli a un finto operatore bancario. In caso di dubbi, invece, si consiglia di non divulgare i propri dati e di rivolgersi immediatamente al responsabile di fiducia o alla filiale online di Intesa Sanpaolo.