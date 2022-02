La carta di identità di Youtube cambia includendo un nuovo volto per l’applicazione di video streaming più usata di sempre. In ottica Android ed iOS i cambiamenti si riaassumono in quanto deducibile dall’analisi degli esperti intervenuti con un post in esclusiva su The Verge. Scopriamo di cosa hanno parlato.

Youtube: nuova app con grafica migliorata su smartphone e tablet Android ed iOS

Il lettore a tutto schermo più amato al mondo cambia UI con un update lato server ormai in distribuzione per tutti gli utenti con dispositivo mobile. sarà Google a concedere il beneficio di una grafica ora più ottimizzata.

Le differenze con l’attuale layout si riassumono nella presenza immediata dei tasti pollici per esprimere assenso o dissenso verso il video. Situazione diversa rispetto alla necessità di attuare uno swipe verso l’alto per individuare i suddetto pulsanti. Il tasto per procedere alla disattivazione ed all’attivazione dei commenti e quelli per salvare i video e condividerli sono anch’essi in primo piano. Sul lato destro, invece, il tasto “più video” mostra miniature dei video correlati.

In modalità ritratto la situazione resta invece invariata rispetto alla versione a schermo intero dell’applicazione. Tra le funzionalità più apprezzate c’è sicuramente quella dei commenti cui si potrà accedere velocemente mediante l’apposito pulsante. Allo stato attuael è necessario usare la mdalità ritratto, aprire i commenti e ruotare il display per mettere il video fullscreen per poi avere i commenti sul lato.

Invariata la descrizione e la sezione capitoli del video cu si potrà accedere cliccando sul tasto posto lungo il bordo superiore. Le relative app Youtube per Android ed iOS sono scaricabili dai relativi market store ufficiali.