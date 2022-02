L’incubo dei call center ha i minuti contati grazie ad un sistema infallibile per annullare l’opprimente spam. Nonostante i vari escamotage presenti in rete si viene raggiunti ad ogni ora del giorno e nei momenti peggiori.

In questo nuovo articolo scopriremo come bloccare per sempre le chiamate di telemarketing attivandoci a favore di un nuovo strumento che va sotto il nome di Registro Pubblico delle Opposizioni.

Giusto nel corso di queste ore il Consiglio dei Ministri ha deliberato a favore di una soluzione che consenta a tutti di tutelarsi nei confronti dei fornitori di servizio sempre più insistenti. La novità è quella relativa al fatto di poter inserire il proprio numero in una lista nera. Non verremo più contattati senza il nostro consenso. Scopriamo quali sono le ultime novità a proposito.

Registro delle Opposizioni contro lo spam del telemarketing

Addio Call Center aggressivi. Nonostante ci si limiti momentaneamente alla possibilità di bloccare le telefonate su linea fissa non passerà molto prima di avere lo stesso trattamento sul cellulare. Un paio di passaggi e tutto sarà risolto a nostro favore con il Presidente della Repubblica che resta ultima voce in causa nella questione. Ormai una formalità burocratica prima della pubblicazione dell’annuncio finale in Gazzetta Ufficiale.

Per inserirsi nel suddetto registro il metodo più veloce è sicuramente il sito ufficiale. Ma non mancano ulteriori possibilità. La seconda passa per il numero verde gratuito 800 265 265. L’automatismo consente di realizzare una protezione efficace con il solo conferimento del codice fiscale o della partita IVA.

Non manca nemmeno la possibilità di utilizzare l’indirizzo email iscrizione@registrodelleopposizioni.it ove si rende necessario allegare i moduli debitamente compilati in formato PDF reperibili al seguente indirizzo.

Ultimo ma ugualmente ufficiale il contatto postale con raccomandata attesa all’indirizzo:

Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati

Ufficio Roma Nomentano

Casella Postale 7211

00162 Roma (RM)