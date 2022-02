Intesa Sanpaolo e la nuova truffa per e-mail: spariti migliaia di euro

Intesa Sanpaolo purtroppo è una delle banche più utilizzate per truffare gli utenti. Per spiegarla meglio, fioriscono ogni giorno i messaggi e le e-mail che parlano di conti bloccati o magari di soluzioni utili per annullare alcune vicissitudini avvenute improvvisamente.

In questo caso un messaggio sarebbe stato in grado di fare breccia nelle difese anche dei clienti più esperti. Si tratterebbe di un modo di aprire i conti ed inserire le credenziali di accesso per poi svuotare tutto.

Intesa Sanpaolo affronta una nuova truffa: ecco il trucco dell’accesso online al conto sospeso

Proprio qui in basso potrete avere un assaggio di quello che è il messaggio che sta intimorendo tutti i clienti di Intesa Sanpaolo. Si tratta di un messaggio che addirittura parla del conto bancario bloccato per quanto riguarda l’accesso online. Addirittura nel messaggio ci sarebbe scritto che si tratterebbe di una misura utile a proteggere i clienti e il loro account. In realtà l’obiettivo è solo quello di farli cliccare sul link alla fine, il quale è stato volutamente da noi rimosso.

Per motivi di sicurezza, abbiamo sospeso l’accesso online al tuo conto bancario.

Una misura di sicurezza progettata per aiutare a proteggere i nostri clienti e il tuo account.

Quindi è necessario verificare i dati personali relativi all’account corrente per ripristinare la

funzionalità del proprio account e quindi confermare di non essere stato vittima di un furto di computer.

Accedi e inserisci nuovamente i tuoi dati nella pagina seguente per eseguire il processo di verifica:

VERIFICA ORA