Le nuove offerte lanciate nel periodo da Esselunga, sono pensate per invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto, di prodotti più o meno interessanti, distribuiti a prezzi relativamente bassi, i quali possono comunque permettere di godere di qualità particolarmente elevate.

Il volantino che troverete nell’articolo, come al solito del resto, è da considerarsi attivo solamente nei negozi fisici sul territorio, ricordando inoltre che i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e con alle spalle anche la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile di ultima generazione (ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico).

Esselunga: offerte ed occasioni assolutamente da non perdere

Da esselunga, fino al 2 febbraio 2022, gli utenti possono acquistare uno smartphone molto interessante, ad un prezzo complessivamente accessibile. A conti fatti, risulta essere disponibile l’ottimo Oppo Find X3 Lite, in vendita nel periodo corrente a soli 299 euro, con alle spalle le solite condizioni, quindi garanzia di 2 anni e versione completamente sbrandizzata.

La scheda tecnica ne denota comunque le peculiarità, parliamo di un prodotto con display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB di memoria RAM, 4 fotocamere posteriori (con la principale da 64 megapixel), passando anche per batteria da 4300mAh e chip NFC. Il volantino è mirato quasi esclusivamente sul suddetto dispositivo, se siete comunque curiosi di conoscere da vicino la campagna di Esselunga, raccomandiamo il collegamento al seguente link.