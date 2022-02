In Cina hanno dimostrato che la tecnologia del 6G di nuova generazione potrebbe essere utilizzata per il rilevamento e il tracciamento di veicoli ipersonici, un progresso che può portare a nuove applicazioni di comunicazione per missili ipersonici.

La nuova tecnologia, descritta sul Journal of National University of Defense Technology, potrebbe risolvere alcuni problemi di blackout che si verificano quando si tenta di stabilire comunicazioni con missili o veicoli spaziali che viaggiano a una velocità cinque volte superiore a quella del suono. In genere, quando un veicolo ipersonico, un veicolo spaziale o un missile, viaggia attraverso l’atmosfera a velocità molto più elevate della velocità del suono, l’attrito tra la sua superficie e l’aria circostante forma una guaina di plasma, secondo gli scienziati.

Questo strato di gas caldo e ionizzato attorno al veicolo potrebbe portare a un blackout della comunicazione che può durare fino a 10 minuti, un problema noto come “barriera nera”. “La guaina formata durante il rientro del veicolo ipersonico nello spazio vicino interferisce con il rilevamento delle onde elettromagnetiche”, spiegano gli scienziati nello studio.

Nella nuova ricerca, alcuni scienziati, tra cui Yao Jianquan della School of Precision Instruments and Opto-electronics Engineering dell’Università cinese di Tianjin, hanno costruito un dispositivo laser in grado di generare un raggio continuo di onde elettromagnetiche nella banda dei terahertz. Questa gamma di frequenza tra microonde e infrarossi viene utilizzata anche per la tecnologia 6G di prossima generazione, che dovrebbe rivoluzionare le comunicazioni.

Tali sistemi di comunicazione vengono aggiornati quasi ogni decennio e sono anche conosciuti come una generazione o semplicemente “G“. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno costruito un modello di un tipico veicolo nello spazio vicino e hanno modellato la distribuzione della guaina in diverse condizioni di volo durante il processo di rientro. Hanno anche simulato le caratteristiche di trasmissione dell’onda elettromagnetica.

Gli scienziati potrebbero confermare utilizzando simulazioni di imaging in ambiente di laboratorio che le onde ad alta frequenza possono penetrare efficacemente la guaina. Le onde potrebbero facilmente penetrare soprattutto nella guaina di plasma prodotta da un’arma ipersonica a 10 volte la velocità del suono o anche più velocemente “come se la barriera nera non esistesse”. Sebbene il lancio commerciale del 6G non sia ancora in programma a causa di ostacoli tecnici ancora esistenti, gli esperti hanno affermato che potrebbe offrire diverse nuove applicazioni, tra cui un posizionamento interno più accurato, una guida automatizzata migliorata e un miglioramento in volo e in volo spostare la connettività.

Oltre al vantaggio dello streaming di dati centinaia di volte più veloce, la sua maggiore sensibilità dovrebbe anche consentire una migliore trasmissione di informazioni biologiche come i dati del respiro esalato e dei livelli di glucosio, consentendo la diagnosi di malattie e il rilevamento di contagi.

Tuttavia, studi precedenti avevano avvertito che le applicazioni nei veicoli ipersonici potrebbero essere più impegnative, poiché i segnali terahertz, in particolare nella gamma di frequenze più basse, potrebbero deteriorarsi mentre attraversano la guaina del plasma.

Sebbene il nuovo studio non abbia valutato la nuova tecnologia in un ambiente aperto, ha suggerito che le sfide di comunicazione con i veicoli ipersonici possono essere affrontate con una migliore innovazione.

“La simulazione e i risultati sperimentali dimostrano preliminarmente il potenziale della tecnologia terahertz per il rilevamento di veicoli ipersonici, che è di grande importanza per la difesa nazionale”, hanno scritto gli scienziati nello studio.